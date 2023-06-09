В этом году программа мероприятий Дня России в Казани будет насыщенной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

День России — это важный государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня во всей стране. В этом году программа мероприятий будет очень насыщенной и интересной, чтобы каждый житель и гость города мог насладиться этим праздником.

«Комсомолка» публикует самую подробную программу Дня России в Казани 2023, рассказываем, кто из звезд выступит и во сколько будет салют.

День России в Казани 2023 — полная программа мероприятий

Казанский Кремль

9.00 — на площади 1 мая пройдет ежегодная Всероссийская акция «Парад Дружбы». Здесь же в 10.00 состоится торжественное вручение российских паспортов гражданам, достигшим возраста 14 лет.

14.00 — мастер-класс росписи по стеклу «День России» в Музее истории государственности татарского народа и Татарстана

15.00 — концерт финалистов фестиваля «Созвездия-Йолдызлык» в Казанском Кремле.

Улица Баумана

10.00 — акция «Zа Россию», в рамках которой запланированы соревнования по сборке мозаики-карты страны, раздача лент в цвета триколора России, работа аквагрима и фотозоны.

Парк «Черное озеро»

11.00 — 21.00 — празднование 100-летия Всероссийского спортивного общества «Динамо».

Национальный музей Татарстана

12.00 — концерт московского хора «ДеТвоРа», который исполнит народные песни и произведения отечественных композиторов.

13.00 — концерт фольклорного ансамбля «Суконная слобода» Казани.

13.30 — концерт «Музыка для 6-струнной классической гитары».

13.30 — игра-хоровод «Ручейки Поволжья».

Кто из звезд выступит на День России в Казани 2023

17.00 — у Центра семьи «Казан» выступят Natan, Катя Лель, Ильсия Бадретдинова, Arslan и Анастасия Макарова. В это же время на празднике начнут работать станции с мастер-классами и творческими занятиями.

17.00 — концерт «Цвети, моя Россия! » в парке за ДК «Саид-Галеева».

18.00 — концерт «Россия — Родина моя» в ДК Железнодорожников.

19.30 — в сквере Зайни Султана в Старо-Татарской слободе пройдет патриотическое мероприятие «Встанем!». На сцене выступят воспитанники кадетского корпуса «Раифский Витязь», казанской школы рока «The road». После пройдет показ фильма «Мы — дети 41 года».

Салют на День России в Казани 2023

По традиции завершающим событием торжественной программы станет праздничный салют. Наблюдать его можно в 22.00 над акваторией реки Казанки.

Работа транспорта на День России в Казани 12 июня 2023

На День России в Казани пустят дополнительные пригородные поезда. Увеличенные составы электричек будут курсировать из столицы Татарстана в Ижевск, Нижний Новгород и Сосновку.

Кроме того, с 10 по 12 июня автомобилистов освободят от платы за муниципальные парковки Казани.

Погода на День России в Казани 12 июня 2023

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в День России в Казани будет переменно-облачная погода без значительных осадков. Ветер будет достигать 5-10 м/c, местами — до 13 м/c. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, днем - от +14 до +19 градусов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram