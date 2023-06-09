В этом году программа мероприятий Дня России в Казани будет насыщенной.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
День России — это важный государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня во всей стране. В этом году программа мероприятий будет очень насыщенной и интересной, чтобы каждый житель и гость города мог насладиться этим праздником.
«Комсомолка» публикует самую подробную программу Дня России в Казани 2023, рассказываем, кто из звезд выступит и во сколько будет салют.
Казанский Кремль
9.00 — на площади 1 мая пройдет ежегодная Всероссийская акция «Парад Дружбы». Здесь же в 10.00 состоится торжественное вручение российских паспортов гражданам, достигшим возраста 14 лет.
14.00 — мастер-класс росписи по стеклу «День России» в Музее истории государственности татарского народа и Татарстана
15.00 — концерт финалистов фестиваля «Созвездия-Йолдызлык» в Казанском Кремле.
Улица Баумана
10.00 — акция «Zа Россию», в рамках которой запланированы соревнования по сборке мозаики-карты страны, раздача лент в цвета триколора России, работа аквагрима и фотозоны.
Парк «Черное озеро»
11.00 — 21.00 — празднование 100-летия Всероссийского спортивного общества «Динамо».
Национальный музей Татарстана
12.00 — концерт московского хора «ДеТвоРа», который исполнит народные песни и произведения отечественных композиторов.
13.00 — концерт фольклорного ансамбля «Суконная слобода» Казани.
13.30 — концерт «Музыка для 6-струнной классической гитары».
13.30 — игра-хоровод «Ручейки Поволжья».
17.00 — у Центра семьи «Казан» выступят Natan, Катя Лель, Ильсия Бадретдинова, Arslan и Анастасия Макарова. В это же время на празднике начнут работать станции с мастер-классами и творческими занятиями.
17.00 — концерт «Цвети, моя Россия! » в парке за ДК «Саид-Галеева».
18.00 — концерт «Россия — Родина моя» в ДК Железнодорожников.
19.30 — в сквере Зайни Султана в Старо-Татарской слободе пройдет патриотическое мероприятие «Встанем!». На сцене выступят воспитанники кадетского корпуса «Раифский Витязь», казанской школы рока «The road». После пройдет показ фильма «Мы — дети 41 года».
По традиции завершающим событием торжественной программы станет праздничный салют. Наблюдать его можно в 22.00 над акваторией реки Казанки.
На День России в Казани пустят дополнительные пригородные поезда. Увеличенные составы электричек будут курсировать из столицы Татарстана в Ижевск, Нижний Новгород и Сосновку.
Кроме того, с 10 по 12 июня автомобилистов освободят от платы за муниципальные парковки Казани.
По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в День России в Казани будет переменно-облачная погода без значительных осадков. Ветер будет достигать 5-10 м/c, местами — до 13 м/c. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, днем - от +14 до +19 градусов.
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