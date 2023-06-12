В Йошкар-Оле отменили выступления парашютистов на День России

Выступления были запланированы на 14.30. Фото: Иван ВИСЛОВ

День России с размахом отмечают в Йошкар-Оле. Праздничные мероприятия проходят по всему городу. При этом в их программу было внесено изменение. А именно отменены выступления парашютистов на Царьградской площади. Их планировали провести в 14.30.

- Показательные выступления отменены по техническим причинам, - сообщает администрация Йошкар-Олы.

Там надеются на понимание жителей и гостей города.

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