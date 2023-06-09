В День России в Йошкар-Оле пройдут множество мероприятий: концерт, выставки, ярмарки и не только.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ближайший понедельник, 12 июня, по всей стране отметят важный государственный праздник — День России. В рамках праздника в Йошкар-Оле пройдут множество мероприятий: концерт, выставки, ярмарки и не только.
«Комсомолка» публикует самую подробную программу мероприятий на День России в Йошкар-Оле 2023.
Бульвар Чавайна
10.00 — акция «Символы России» и выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества.
Площадь им. Ленина
11.00 — автомобильный пробег по главным улицам Йошкар-Олы и выступление духового оркестра.
12.00 — торжественное открытие Дня России.
13.00 — национальные танцы.
ДК им. XXX-летия Победы
9.00 — 18.00 — выставка фотографий народного фотоклуба «Феникс»
ДК Российской Армии
11.00 — праздничный концерт «Если будет Россия — буду и я!».
Царьградская площадь
14.30 — показательные выступления парашютистов.
15.00 — концерт «С Россией в сердце».
16.30 — выступление поэтов русского литературного клуба Марий Эл.
17.00 — концерт детских коллективов «Изи пеледыш» и «ГолосОК».
18.00 — 20.00 — концерт «Россия начинается с меня!».
Площадь у Благовещенской башни
16.00 — выступления музыкантов и выставка работ студентов Художественного училища Йошкар-Олы.
В 10.00 в Культурно-выставочном центре «Башня», Музее истории Православия, Доме-музее И. С. Ключникова-Палантая пройдут дни открытых дверей.
ДК им. Ленина
12.00 — выставка детских рисунков «Солнце светит над Россией».
Площадка перед ДК им. Ленина
18.00 — 20.00 — концерт «Русь моя, Россия».
20.00 — 21.00 — ретро-дискотека «В кругу друзей».
Парк Победы
13.00 — 16.00 — соревнования по воркауту, троеборье, показательные выступления в скейт-парке, турнир по шахматам, мастер-классы по скандинавской ходьбе и брейк-дансу, забег для детей.
16.00 — конкурс рисунков на асфальте.
17.00 — игровая программа.
Отдел воинской славы Музея истории Йошкар-Олы
10.00 — 16.00 — день открытых дверей.
11.00 — лекция-презентация «Лица Победы».
13.00 — лекция «Государственные символы России».
15.00 — мастер-класс по созданию броши с триколором.
Национальная художественная галерея
14.00 — экскурсия по экспозиции «Путь длиною в век».
Музей марийской сказки «Сереброзубая Пампалче»
10.00 — 18.00 — выставка национальных костюмов «Россия — Родина моя» и бесплатные экскурсии по музею.
Дворец молодежи
22.00 — инсталляция флага России.
Центральный парк культуры и отдыха
Открытая эстрада
11.00 — театрализованное представление.
12.00 — свободный микрофон для детей «Вместе мы — страна Россия».
13.00 — концертно-развлекательная программа «Славься, русская земля».
15.00 — праздничная программа «Русская березка».
16.30 — тематический концерт «День России — каждый день».
18.00 — вечер отдыха «В парке городском играет духовой оркестр».
20.00 — концерт «Мы играем на баяне, потому что россияне».
Центральная аллея
В 15.00 заработает выставка «Три поколения русского мундира» и точка поискового отряда «ЛизаАлерт». Здесь же можно будет посетить мастер-класс по карате и принять участие в игровой программе.
Костровая поляна
15.00 — показательные выступления и мастер-классы спортивных федераций по единоборствам.
Дворец творчества детей и молодежи
11.00 — творческая площадка с Российским детским Движением Первых «Россия, мы дети твои».
С 11 июня 20.00 до 12 июня 14.00 автомобилистам нельзя будет останавливаться и парковаться по улице Волкова на участке от улицы Гоголя до Ленинского проспекта, а также на парковке перед театром им. Шкетана.
С 11.00 до 14.00 будет ограничено движение транспорта по Ленинскому проспекту от улицы Комсомольской до улицы Волкова; по улице Комсомольской от Ленинского проспекта до улицы Пушкина; по улицы Волкова от Ленинского проспекта до улицы Гоголя.
По прогнозам Гидрометцентра России, 12 июня в Йошкар-Оле будет незначительная облачность без осадков. Ветер будет достигать 2-4 м/c. Ночью средняя температура воздуха составит +5 градусов, днем ожидается до +16 градусов.
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