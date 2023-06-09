В День России в Йошкар-Оле пройдут множество мероприятий: концерт, выставки, ярмарки и не только. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайший понедельник, 12 июня, по всей стране отметят важный государственный праздник — День России. В рамках праздника в Йошкар-Оле пройдут множество мероприятий: концерт, выставки, ярмарки и не только.

«Комсомолка» публикует самую подробную программу мероприятий на День России в Йошкар-Оле 2023.

День России в Йошкар-Оле 2023 — полная программа мероприятий

Бульвар Чавайна

10.00 — акция «Символы России» и выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества.

Площадь им. Ленина

11.00 — автомобильный пробег по главным улицам Йошкар-Олы и выступление духового оркестра.

12.00 — торжественное открытие Дня России.

13.00 — национальные танцы.

ДК им. XXX-летия Победы

9.00 — 18.00 — выставка фотографий народного фотоклуба «Феникс»

ДК Российской Армии

11.00 — праздничный концерт «Если будет Россия — буду и я!».

Царьградская площадь

14.30 — показательные выступления парашютистов.

15.00 — концерт «С Россией в сердце».

16.30 — выступление поэтов русского литературного клуба Марий Эл.

17.00 — концерт детских коллективов «Изи пеледыш» и «ГолосОК».

18.00 — 20.00 — концерт «Россия начинается с меня!».

Площадь у Благовещенской башни

16.00 — выступления музыкантов и выставка работ студентов Художественного училища Йошкар-Олы.

В 10.00 в Культурно-выставочном центре «Башня», Музее истории Православия, Доме-музее И. С. Ключникова-Палантая пройдут дни открытых дверей.

ДК им. Ленина

12.00 — выставка детских рисунков «Солнце светит над Россией».

Площадка перед ДК им. Ленина

18.00 — 20.00 — концерт «Русь моя, Россия».

20.00 — 21.00 — ретро-дискотека «В кругу друзей».

Парк Победы

13.00 — 16.00 — соревнования по воркауту, троеборье, показательные выступления в скейт-парке, турнир по шахматам, мастер-классы по скандинавской ходьбе и брейк-дансу, забег для детей.

16.00 — конкурс рисунков на асфальте.

17.00 — игровая программа.

Отдел воинской славы Музея истории Йошкар-Олы

10.00 — 16.00 — день открытых дверей.

11.00 — лекция-презентация «Лица Победы».

13.00 — лекция «Государственные символы России».

15.00 — мастер-класс по созданию броши с триколором.

Национальная художественная галерея

14.00 — экскурсия по экспозиции «Путь длиною в век».

Музей марийской сказки «Сереброзубая Пампалче»

10.00 — 18.00 — выставка национальных костюмов «Россия — Родина моя» и бесплатные экскурсии по музею.

Дворец молодежи

22.00 — инсталляция флага России.

Центральный парк культуры и отдыха

Открытая эстрада

11.00 — театрализованное представление.

12.00 — свободный микрофон для детей «Вместе мы — страна Россия».

13.00 — концертно-развлекательная программа «Славься, русская земля».

15.00 — праздничная программа «Русская березка».

16.30 — тематический концерт «День России — каждый день».

18.00 — вечер отдыха «В парке городском играет духовой оркестр».

20.00 — концерт «Мы играем на баяне, потому что россияне».

Центральная аллея

В 15.00 заработает выставка «Три поколения русского мундира» и точка поискового отряда «ЛизаАлерт». Здесь же можно будет посетить мастер-класс по карате и принять участие в игровой программе.

Костровая поляна

15.00 — показательные выступления и мастер-классы спортивных федераций по единоборствам.

Дворец творчества детей и молодежи

11.00 — творческая площадка с Российским детским Движением Первых «Россия, мы дети твои».

Работа транспорта на День России в Йошкар-Оле 12 июня 2023

С 11 июня 20.00 до 12 июня 14.00 автомобилистам нельзя будет останавливаться и парковаться по улице Волкова на участке от улицы Гоголя до Ленинского проспекта, а также на парковке перед театром им. Шкетана.

С 11.00 до 14.00 будет ограничено движение транспорта по Ленинскому проспекту от улицы Комсомольской до улицы Волкова; по улице Комсомольской от Ленинского проспекта до улицы Пушкина; по улицы Волкова от Ленинского проспекта до улицы Гоголя.

Погода на День России в Йошкар-Оле 12 июня 2023

По прогнозам Гидрометцентра России, 12 июня в Йошкар-Оле будет незначительная облачность без осадков. Ветер будет достигать 2-4 м/c. Ночью средняя температура воздуха составит +5 градусов, днем ожидается до +16 градусов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram