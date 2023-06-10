В Набережных Челнах уволилась привлеченная к ответственности судья

Жительница Набережных Челнов ранее писала жалобу на судью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В квалификационной коллегии судей Татарстана сообщили, что было рассмотрено и удовлетворено обращение Совета судей РТ о привлечении судьи Набережночелнинского городского суда к дисциплинарной ответственности. Более того, ее полномочия были прекращены в связи с уходом в отставку по собственному желанию.

Жительница Набережных Челнов Алена Васильева сообщила, что ранее писала жалобу на судью из-за того, что та оставила без удовлетворения ее иск к КДМЦ. В роддоме этого медицинского учреждения в прошлом году скончалась дочь женщины. Челнинка винит в ее смерти медиков.

Ранее мы сообщали, что после тяжелых родов в КДМЦ Набережных Челнов умерла учительница.

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