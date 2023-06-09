«Рубин» интересуется Писарским: «Крылья» хотят за форварда 2 млн евро

Его клуб хочет выручить за перевод минимум 2 миллиона евро. Фото: pfcks.ru

После триумфального возвращения в РПЛ состав казанского «Рубина» претерпит изменения. Как сообщил «КП-Казань» собственный источник близкий к ситуации в клубе, руководство команды заинтересовался нападающим «Крыльев Советов» Владимиром Писарским. При этом известно, что самарцы хотят за игрока получить минимум 2 миллиона евро.

Напомним, Писарский перешел в «Крылья Советов» в зимнее трансферное окно за 100 миллионов рублей. Сообщалось, что у футболиста имеется конфликт с главным тренером команды Игорем Осинькиным.

В минувшем сезоне форвард забил 20 голов и сделал 4 результативные передачи в 35 матчах в чемпионате и Кубке России. Сейчас рыночная стоимость Владимира оценивается в 2,5 миллиона евро.

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