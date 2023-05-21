«Команды должны по составу поменяться на 60-70%»: наставник «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о трансферах в Премьер-лиге

По словам тренера, не все футболисты могут приехать в Казань. Фото: rubin-kazan.ru

Спустя год казанский «Рубин» возвращается в Премьер-лигу. Это произошло после того, как команда обыграла в Калининграде местную «Балтику» со счетом 1:0. К слову, проигравший клуб также получил возможность играть в Премьер-лиге. Впереди работа над трансферами.

- Мы видим каких-то игроков, хотим их приобрести. Но из-за нынешней ситуации они к нам могут не поехать. Поэтому начинаешь смотреть уже на другой рынок. А те команды, которые выходят в Премьер-лигу, наверно должны по составу поменяться на 60-70%. Как это будет выглядеть, очень тяжелый момент, потому что угадать и приобрести качественного игрока всегда тяжело. Здесь еще много будет вопросов, - отметили главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.

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