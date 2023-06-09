В Казани на месте «Кырлая» могут создать парк

Как отметили в дирекции, они не знают о планах города по поводу этой территории. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Казани на месте бывшего парка аттракционов «Кырлай» могут создать новое общественное пространство. Об этом в ходе прямого эфира сообщила руководитель Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

По словам Латыповой, с идеей о выкупе этой земли и превращении ее в парк выступили местные жители. Рядом с этим участком планируют создать общественное пространство «Манзара». В планах соединить эти две территории и дойти до Центра семьи «Казан».

Как отметили в дирекции, они не знают о планах города по поводу этой территории. В их задачи входит лишь реконструкция уже созданных общественных пространств, а не их строительство.

Напомним, для строительства Соборной мечети в Казани выбрана территория парка «Кырлай». Работы по строительству объекта должны начаться осенью.

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