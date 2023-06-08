Глава Татарстана встретился с министром просвещения и высшего образования Катара

Стороны обсудили возможность развития двухстороннего сотрудничества в сфере информационных технологий. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В Казани на базе IT-парка им.Рамеева проходит международный форум «Формируя будущее». В нем принимают участия министры образования из 20 стран. Так, в раках форума с главой Татарстана Рустамом Миннихановым встретилась министр просвещения и высшего образования Катара госпожа Бусейн Аль-Нуайм.

- Важно сотрудничать в научно-образовательной, культурной и туристической сферах. Убежден, что нам необходимо рассмотреть возможность совместных научных исследований в значимых для наших стран отраслях, в том числе и с участием молодых ученых. Для развития наших взаимоотношений в области образования предлагаю организовать обмен школьными, студенческими, преподавательскими делегациями, - сказал Минниханов поприветствовав гостью.

Министр Катара, в свою очередь, отметила, что студенты из ее страны уже учатся в местных вузах. Далее стороны обсудили возможность развития двухстороннего сотрудничества в сфере информационных технологий.

Напомним, в этот же четверг глава Татарстана встретился с гендиректором организации по вопросам школьного образования ОАЭ.

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