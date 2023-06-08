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НовостиОбщество8 июня 2023 15:41

Глава Татарстана встретился с гендиректором школьного образования ОАЭ

Иностранный гость рассказал о том, что успел посетить в Казани четыре общеобразовательных учреждения
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Прибывший в Казань для участия в международном форуме «Формируя будущее» гендиректор организации по вопросам школьного образования ОАЭ Мохаммед Аль-Касем встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Гость отметил высокий уровень организации образовательного форума в Казани.

- Этот форум дал нам возможность изучить экосистему в Татарстане. Мы посетили четыре школы, очень впечатлены тем, какие возможности есть для образования детей, - отметил Мохаммед Аль-Касем.

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