Глава Татарстана встретился с гендиректором школьного образования ОАЭ

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Прибывший в Казань для участия в международном форуме «Формируя будущее» гендиректор организации по вопросам школьного образования ОАЭ Мохаммед Аль-Касем встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Гость отметил высокий уровень организации образовательного форума в Казани.

- Этот форум дал нам возможность изучить экосистему в Татарстане. Мы посетили четыре школы, очень впечатлены тем, какие возможности есть для образования детей, - отметил Мохаммед Аль-Касем.

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