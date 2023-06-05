По словам Куляжева, вначале проведут обследование состояния моста. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на этой неделе закроют половину моста «Миллениум». Речь идет об участке от улицы Фатыха Амирхана до Вишневского. Об этом на утреннем совещании сообщил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

По словам Куляжева, сначала проведут обследование состояния моста, изучат объемы предстоящих работ, затем сооружение закроют на ремонт. Это отразится на транспортном потоке, поэтому водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Кроме того, движение через Казанку на время обследования организуют по второй половине моста. Там водители смогут двигаться от Вишневского до улицы Сибгата Хакима и в обратном направлении.

Отметим, мост длинной 1,5 километра открыли в 2007 году. За этот период там проводили замену верхних слоев асфальта. Теперь требуется восстановить гидроизоляцию, полностью заменить все слои дорожного покрытия, частично отремонтировать пролетные строения и опоры.

Напомним, в Казани на месяц ограничат движение по улице Рустема Яхина.

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