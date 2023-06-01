Пешеходу оторвало голову, еще двое пострадали: В Казани «Газель» влетела на остановку и сбила людей

В обстоятельствах аварии разбираются госавтоинспекторы. Фото: ГИБДД Татарстана

Утром 1 июня в Казани на перекрестке проспекта Победы и улицы Дубравная на остановке люди ждали трамвая, как в них с дороги на полном ходу, пробив металлическое ограждение, врезалась грузовая «Газель». В результате чего, один мужчина погиб на месте – ему оторвало голову. Еще один мужчина и одна женщина получили различные травмы, их госпитализировали

По предварительным данным, наезд на людей произошел из-за того, что грузовик «КАМАЗ» с манипулятором на перекрестке около остановки не успел перестроится в другую полосу и не выдержал безопасную дистанцию. Многотонная махина врезалась в фургон «Газель» и буквально вытолкнула его на остановку сообщает ГИБДД Татарстана.

На месте аварии продолжают работать госавтоинспекторы, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Также из-за ДТП на время приостановили движение трамваев №5, №5а и №7, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

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