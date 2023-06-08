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НовостиАвто8 июня 2023 6:50

В Казани вместо закрытого кольца у Деревни Универсиады построят новую развязку

В ближайшее время ожидается выделение средств на ее проектирование
Адам САГАЛ
В планах - проектирование развязки к кольцу Деревни Универсиады

В планах - проектирование развязки к кольцу Деревни Универсиады

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани закрыли «оренбургское» кольцо около Деревни Универсиады. Здесь планируется строительство новой развязки, она поможет избавиться от пробок. Об этом в рамках прямого эфира рассказал руководитель администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

В планах - проектирование развязки к кольцу Деревни Универсиады. В ближайшее время на это должны выделить средства, уточнил чиновник.

Ранее мы сообщали, что в казанском ЖК «Изумрудный город» не построят школу из-за плотной застройки.

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