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НовостиОбщество8 июня 2023 5:03

В казанском ЖК «Изумрудный город» не построят школу из-за плотной застройки

Но для детей будет увеличена другая школа
Адам САГАЛ
Уже началось проектирование пристроя к школе в Салмачах

Уже началось проектирование пристроя к школе в Салмачах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В казанском жилом комплексе «Изумрудный город» строительство школы не планируется, потому что для здания нет свободного участка. Об этом рассказал руководитель администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов. Он предложил жителям другой вариант решение проблемы – места для детей обеспечат за счет увеличения школы в Салмачах.

Как уточнил чиновник, уже началось проектирование пристроя к школе в Салмачах. Позже проект отправят на экспертизу и запросят деньги на его реализацию.

Ранее мы сообщали, что в Казани начался капитальный ремонт школю

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