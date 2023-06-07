В команде татарстанских студентов-миллионеров ожидается пополнение

К 129 победителям первой и второй очереди конкурса «Студенческий стартап» из республиканских вузов вскоре прибавятся миллионеры третьей очереди.

7 июня в Технопарке «Идея» завершилась онлайн-защита проектов третьей волны программы «Студенческий стартап»*, которая действует в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

С 17 мая по 7 июня параллельно на 4 площадках технопарка студенты 47 ВУЗов ПФО, потенциальные миллионеры, защищали свои инновационные проекты. Более 100 экспертов оценивали стартапы по 6 направлениям.

На площадку технопарка к защите было заявлено 1283 проекта из 11 регионов России.

По итогам этапа формальной экспертизы к защите было допущено 3786 заявок по России, всего на конкурс в этом году подано 4318 заявок.

Технопарк «Идея» стал единственной площадкой онлайн-защиты в Татарстане. Всего онлайн-защиты проектов проходили в 8 регионах России.

Напомним, что до 13 июня идет прием заявок на IV очередь Программы по 7-ми конкурсным тематикам:

- Цифровые технологии

- Медицина и технологии здоровьесбережения

- Новые материалы и химические технологии

- Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии

- Биотехнологии

- Ресурсосберегающая энергетика

- Креативные индустрии

Стоит отметить, что по итогам первой и второй волны Программы несколько победителей стали резидентами бизнес-инкубатора Технопарка «Идея».

*«Студенческий стартап» — это грантовая поддержка стартап-проектов студентов, где в рамках конкурса определятся 1500 победителей в 2023 году, которые получают по 1 млн рублей на реализацию своего инновационного проекта. Впервые конкурс был объявлен в 2022 году Фондом содействия инновациям. Участие в конкурсе бесплатное.