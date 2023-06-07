В июне из Казани в Стамбул запустят новые регулярные авиарейсы

Полет будет длиться порядка пяти часов. Фото: Иван ВИСЛОВ

С 19 июня из Казани запустят новые регулярные авиарейсы сразу в два турецких аэропорта. Речь идет о Международном аэропорте Стамбул в европейской части города и об аэропорте Стамбул имени Сабихи Гекчен в азиатской части.

Из столицы Татарстана самолеты Airbus A320 будут вылетать в понедельник – в 12.50, во вторник – в 15.35, в среду, пятницу и воскресенье – в 14.20, в четверг – в 12.20, в субботу – в 16.10.

Полет будет длиться порядка пяти часов. Такое расписание будет действовать до конца октября 2023 года, сообщает пресс-служба аэропорта Казани.

Ранее стало известно, что турецкий лоукостер запустит новые авиарейсы из Казани в Анталью.

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