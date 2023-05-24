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НовостиТуризм24 мая 2023 9:56

Турецкий лоукостер запускает новые авиарейсы из Казани в Анталью

Полетная программа рассчитана до октября
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Вылеты будут осуществляться четыре раза в неделю.

Вылеты будут осуществляться четыре раза в неделю.

Фото: Алина НИЗАМОВА

В расписание аэропорта Казани вводятся новые авиарейсы в Анталью. Полеты будет осуществлять турецкий лоукостер. Пассажирам предоставят самолеты Airbus A320, рассчитанные на 186 мест. Вылеты из Казани запланировано производить четыре раза в неделю - понедельник, среда, четверг и суббота. Время в пути составит четыре часа.

- Полетная программа будет действовать до октября, - сообщили в пресс-службе аэропорта Казани.

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