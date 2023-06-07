В 63-м микрорайоне Набережных Челнов откроются два офиса врачей

Так будет выглядеть зона гардероба. Фото: горздрав Набережных Челнов

В 63-м микрорайоне Набережных Челнов сейчас идет ремонт структурного подразделения городской поликлиники №7. Офис расположится по адресу: ул. Виктора Полякова, 20А (63/15), а его площадь составит 444 квадратных метра.

Здесь появятся кабинеты приема терапевтов, неотложной помощи, забора крови, вакцинации и процедурная. При этом медицинскую помощь смогут получать жители новых микрорайонов: 63, 64 и 65. Работы в офисе завершены на 66%.

В этом же доме идет ремонт офиса педиатров – структурного подразделения детской городской поликлиники №4, сообщает пресс-служба горздрава Набережных Челнов.

Напомним, ранее в этом же городе двоих человек госпитализировали после столкновения грузовика с маршруткой.

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