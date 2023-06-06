После аварии в больницу доставили семь человек

В Набережных Челнах после резонансного ДТП с участием пассажирской маршрутки и грузовика в БСМП доставили семь пострадавших. Наиболее серьезно пострадала одна женщина, ее с ушибом головного мозга средней степени тяжести госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии.

- Одна пациентка переведена в горбольницу №5, там ей оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение. Другой пациент госпитализирован в отделение травматологии. Остальным госпитализация не потребовалась, они направлены на амбулаторное лечение, - сообщили «КП-Казань» в БСМП Набережных Челнов.

Состояние здоровья троих пострадавших, которые остаются в медучреждениях, оценивается, как средней степени тяжести. У остальных – легкой степени.

Напомним, ДТП случилось вечером 5 июня на проспекте Мусы Джалиля неподалеку от железнодорожного вокзала. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «КАМАЗ» не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с отъезжающим от остановки микроавтобусом «ГАЗель», который следовал по маршруту №7. От удара пассажирский транспорт перевернулся. Водители не пострадали, основной удар пришелся по находившимся в салоне маршрутки людям.

По факту случившегося ДТП прокуратура Набережных Челнов начала проверку. На место происшествия выезжал первый заместитель прокурора города Айдар Галиев.

Между тем жители города в социальных сетях активно обсуждают это резонансное ДТП. Многие утверждают, что часто замечают в городе грузовики, которые едут на высокой скорости и не соблюдают правила дорожного движения. Горожане призывают Госавтоинспекцию обратить на водителей такого вида транспорта особое внимание.

Ранее мы сообщали, что в Чувашии иномарка попала в ДТП и загорелась, пострадали трое детей.

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