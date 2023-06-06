В Татарстане заявили о сложной ситуации с болезнями овец перед Курбан-байрамом

Если в прошлом году по бруцеллезу было 26 неблагополучных регионов, в текущем — 36. Фото: Мария ЛЕНЦ

В России наблюдается сложная ситуация с инфекционными заболеваниями мелкого рогатого скота. Об этом в преддверии праздника Курбан-байрам рассказал заместитель начальника главного управления ветеринарии кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин. Спикер посоветовал покупать только местных животных.

- В других регионах, особенно где традиционно занимаются разведением овец, ситуация наблюдается гиперсложная. Основные заболевания — ящур, бруцеллез и оспа овец, — пояснил Габдулхак Мотыгуллин.

Если в прошлом году по бруцеллезу было 26 неблагополучных регионов, в текущем — 36.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане для убоя жертвенных животных на Курбан-байрам организуют 55 площадок.

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