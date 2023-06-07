В Верхнеуслонском районе очевидцы вытащили из Волги тело утонувшего рыбака

Сообщение о пропаже поступило вечером во вторник, 6 июня. Фото: МЧС Татарстана

В Верхнеуслонском районе Татарстана очевидцы вытащили из Волги тело утонувшего рыбака. Ему было 68 лет, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Сообщение о пропаже поступило вечером во вторник, 6 июня. В тот же день утром мужчина уехал на рыбалку на реку Волгу и обратно не вернулся. На звонки пропавший не отвечал. У села Набережные Моркваши очевидцы обнаружили его лодку. После они заметили тело мужчины в метре от берега, извлекли его из воды и передали полиции.

- Предварительная причина происшествия - нарушение правил поведения на водном объекте. Скорее всего, погибший выпал из лодки и утонул. Спасательного жилета на мужчине не было, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, на третьи сутки поисков из реки Камы извлекли тело пропавшего мужчины.

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