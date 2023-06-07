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НовостиСпорт7 июня 2023 5:53

В Ново-Савиновском районе Казани построят центр для занятий тяжелой атлетикой

Объект появится на улице Гаврилова
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Дизайн внутренних помещений будет отражать дух тяжелой атлетики.

Дизайн внутренних помещений будет отражать дух тяжелой атлетики.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ново-Савиновском районе Казани на улице Гаврилова появится центр для занятий тяжелой атлетикой. Он рассчитан на 200 человек.

На первом этаже объекта расположатся универсальный спортивный зал, спортивный зал для борьбы, инженерно-технические помещения, инвентарные, санузлы, медицинские кабинеты, раздевалки и ресепшен. А на втором этаже будут находится административные помещения, тренажерный зал, тренерская и комнаты персонала.

Дизайн внутренних помещений будет отражать дух тяжелой атлетики. Это постараются передать через элементы интерьера.

Общая площадь застройки составит 3,8 тысячи квадратных метров, а здания - 3,1 тысячи квадратных метров. При этом 24% участка будет состоять из зеленой зоны.

Напомним, в Казани на берегу озера Кабан построят 16-этажный офис Газпрома.

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