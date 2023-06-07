В Ново-Савиновском районе Казани построят центр для занятий тяжелой атлетикой

Дизайн внутренних помещений будет отражать дух тяжелой атлетики. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ново-Савиновском районе Казани на улице Гаврилова появится центр для занятий тяжелой атлетикой. Он рассчитан на 200 человек.

На первом этаже объекта расположатся универсальный спортивный зал, спортивный зал для борьбы, инженерно-технические помещения, инвентарные, санузлы, медицинские кабинеты, раздевалки и ресепшен. А на втором этаже будут находится административные помещения, тренажерный зал, тренерская и комнаты персонала.

Дизайн внутренних помещений будет отражать дух тяжелой атлетики. Это постараются передать через элементы интерьера.

Общая площадь застройки составит 3,8 тысячи квадратных метров, а здания - 3,1 тысячи квадратных метров. При этом 24% участка будет состоять из зеленой зоны.

Напомним, в Казани на берегу озера Кабан построят 16-этажный офис Газпрома.

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