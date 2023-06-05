В Казани на берегу озера Кабан построят 16-этажный офис Газпрома

Офисный кластер ООО «Газпром трансгаз Казань» появится на улице Спартаковской Фото: принтскрин видео.

В Казани на берегу озера Кабан построят 16-этажный офис компании Газпром. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Офисный кластер ООО «Газпром трансгаз Казань» появится на улице Спартаковской. Комплекс зданий будет разной этажности, самое высокое возвысится на 16 этажей.

Участок относится к «Культурному слою исторического центра города Казани XI-XVIII веков».

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