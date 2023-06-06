Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прокомментировал ДТП с перевернувшейся маршруткой

Градоначальник провел совещание, на котором обсуждались вопросы организации безопасности дорожного движения. Фото: nabchelny.ru

В это вторник, 6 июня, в администрации Набережных Челнов обсудили вопросы организации безопасности дорожного движения. В частности, мэр города Наиль Магдеев прокомментировал недавно произошедшее ДТП с участием КАМАЗа и маршрутки №7, после которого в больницу попали семь человек. По словам градоначальника, в городе и без этого много вызовов из-за аварий. К тому же, как уверен Магдеев, ситуацию на дорогах усложняет и то, что в рейс выходит транспорт без техосмотра и в неисправном состоянии.

Напомним, 5 июня в Набережных Челнах КАМАЗ на скорости протаранил отъезжавшую от остановки маршрутку, которая от удара вылетела с дороги и перевернулась.

Стоит отметить, что за первые пять месяцев 2023 года в Набережных Челнах было зарегистрировано 158 ДТП с пострадавшими. В них погибли три человека, а 192 получили различные травмы.

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