Новый «Флот Республики Татарстан» выйдет в плавание в 2024 году

Пока пассажирскими перевозками по внутренним рекам занимаются АО «Татфлот» и ООО «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны». Фото: Алина НИЗАМОВА

В полноправное плавание недавно созданный «Флот Республики Татарстан» выйдет в следующий сезон навигации, то есть весной 2024 года. Пока пассажирскими перевозками по внутренним рекам занимаются АО «Татфлот» и ООО «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны», сообщил на пресс-конференции глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов.

- Ставим амбициозные задачи. Нам было необходимо сконцентрироваться именно по пассажирскому направлению, чтобы наш флот был республиканской собственностью. Планируем увеличить пассажиропоток республики на водном транспорте к 2025-му до 500 тысяч человек в год, - сказал министр.

Напомним, что «Флоту Республики Татарстан» в начале этого лета уже передали два новых пассажирских судна - «Метеор-2020» и А217. В обозримом будущем зеленодольский завод им. Горького поставит еще один «Метеор-2020».

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