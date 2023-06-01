В речпорту Казани на воду спустили два новых теплохода

Суда передали в пользование судоходной компании АО «Флот Республики Татарстан». Фото: metshin.ru

В этот четверг,1 июня, в казанском речпорту в торжественной обстановке на воду спустили скоростной теплоход «Метеор-2020», который назвали в честь Героя Советского Союза Михаила Девятаева, и судно А217-1. Все они были произведены зеленодольским заводом имени А.М.Горького. В церемонии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

- Это современные корабли. Мы много сумели сделать в сфере пассажирских автоперевозок. В части водного транспорта мы работали на тех судах, которые уже были. Мы сдаем два судна сегодня, и через месяц будет готово еще одно, - сказал Минниханов.

Присутствовал на спуске на воду новых судов и сын Героя Советского Союза Александр Девятаев. По его словам, 66 лет назад его семья ждала в казанском речпорту отца из рейса. Михаил Девятаев был капитаном первого «Метеора».

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