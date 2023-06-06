В Казани новые «Метеоры» могут запустить по Волге в июле

Идет обучение персонала для работы на судах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В июле 2023 года на маршруты по Волге могут выйти два новых судна на подводных крыльях «Метеор-2020». О планах рассказал генеральный директор компании АО «Флот РТ» Роман Лизалин.

Как уточнил спикер, сейчас идет обучение персонала для работы на судах, а также процесс лицензирования.

Лизалин уточнил, что «Метеоры» будут выполнять рейсы по маршруту Казань — Болгар — Казань. Также рассматривается вариант выполнения поездок по маршруту Казань — Свияжск — Казань.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане к 2025 году объем речных перевозок планируют нарастить до полумиллиона человек.

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