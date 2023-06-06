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НовостиОбщество6 июня 2023 12:40

В Татарстане к 2025 году объем речных перевозок планируют нарастить до полумиллиона человек

Основной упор будет сделан на организацию экскурсионных направлений
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Компанию «Флот Республики Татарстан» создали в мае 2023 года.

Компанию «Флот Республики Татарстан» создали в мае 2023 года.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане к 2025 году объем речных перевозок планируют нарастить до полумиллиона человек, а также развить внутренние и межрегиональные перевозки и круизы. Об этом на пресс-конференции сообщил гендиректор АО «Флот Республики Татарстан» Роман Лизалин.

По словам Лизалина, основной упор будет сделан на организацию экскурсионных направлений. Так, новые «Меторы» будут плыть из Казани в сторону Свияжска и Болгара.

Отметим, компанию «Флот Республики Татарстан» создали в мае 2023 года. Идея о ее учреждении принадлежит Миндортрансу и Минземимуществу региона.

Ранее в речпорту Казани на воду спустили два новых теплохода.

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