Компанию «Флот Республики Татарстан» создали в мае 2023 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане к 2025 году объем речных перевозок планируют нарастить до полумиллиона человек, а также развить внутренние и межрегиональные перевозки и круизы. Об этом на пресс-конференции сообщил гендиректор АО «Флот Республики Татарстан» Роман Лизалин.

По словам Лизалина, основной упор будет сделан на организацию экскурсионных направлений. Так, новые «Меторы» будут плыть из Казани в сторону Свияжска и Болгара.

Отметим, компанию «Флот Республики Татарстан» создали в мае 2023 года. Идея о ее учреждении принадлежит Миндортрансу и Минземимуществу региона.

Ранее в речпорту Казани на воду спустили два новых теплохода.

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