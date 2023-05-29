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НовостиОбщество29 мая 2023 10:39

Катя Лель и Natan выступят на Дне России 2023 в Казани

Праздничный концерт пройдет 12 июня
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Катя Лель выступит на территории центра семьи «Казан».

Катя Лель выступит на территории центра семьи «Казан».

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Казани 12 июня пройдет праздничный концерт, приуроченный ко Дню России (0+). Его хедлайнерами станут Катя Лель, Natan, Ильсия Бадретдинова и Arslan.

Праздник начнется в 17.00 на территории центра семьи «Казан». Гости и жители города смогут поучаствовать в различных активностях и квест-картах. Завершится вечер салютом, рассказал начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

Мероприятия в честь Дня России пройдут и в парке «Крылья Советов», а в 15.00 в Казанском Кремле состоится концерт «Созвездия-Йолдызлык».

Напомним, ранее Татарстан попал в ТОП-20 регионов по благосостоянию семей.

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