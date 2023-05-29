Катя Лель и Natan выступят на Дне России 2023 в Казани

Катя Лель выступит на территории центра семьи «Казан».
Фото: Борис КУДРЯВОВ
В Казани 12 июня пройдет праздничный концерт, приуроченный ко Дню России (0+). Его хедлайнерами станут Катя Лель, Natan, Ильсия Бадретдинова и Arslan.
Праздник начнется в 17.00 на территории центра семьи «Казан». Гости и жители города смогут поучаствовать в различных активностях и квест-картах. Завершится вечер салютом, рассказал начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.
Мероприятия в честь Дня России пройдут и в парке «Крылья Советов», а в 15.00 в Казанском Кремле состоится концерт «Созвездия-Йолдызлык».
Напомним, ранее Татарстан попал в ТОП-20 регионов по благосостоянию семей.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram