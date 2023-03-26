В Татарстане утверждены даты празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам

Оба этих дня будут нерабочими праздничными
Фото: Артем КИЛЬКИН
Указ, определяющий даты празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2023 году, подписал глава Татарстана Рустам Минниханов. Документ опубликован на портале руководителя республики.
Согласно документы, Ураза-байрам в Татарстане будут праздновать 21 апреля, а Курбан-байрам — 28 июня. Даты выбраны на основании лунного календаря и сложившихся традиций.
Отметим, что оба этих дня будут нерабочими праздничными.
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