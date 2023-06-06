Жителей и гостей города ждут опытные специалисты, с которыми можно будет обсудить волнующие вопросы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ, Александр ТЫРЫШКИН/ИТАР-ТАСС

В парках Казани проведут бесплатные встречи с психологами. Консультации состоятся по средам с 15:00 до 19:00, сообщает Дирекция парков и скверов города.

Жителей и гостей столицы Татарстана в общественных пространствах будут ждать опытные специалисты, с которыми можно будет обсудить волнующие вопросы, рассказать о своем состоянии и настроении.

В частности, встречи с психологами пройдут в парке «Сосновая роща» рядом с воркаут-площадкой, возле фонтана в Лядском саду, у озера в парке Победы, в конце главной аллеи парка имени Горького, на площадке у главного входа в парк «Крылья Советов», в Горкинско-Ометьевском лесу возле контейнерного центра Cube, вблизи сцены в парке имени Урицкого.

Напомним, жители Татарстана 31 марта получили бесплатные юридические консультации.

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