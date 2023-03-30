Жители Татарстана могут получить бесплатные юридические консультации 31 марта

Фото: архив КП Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Завтра, 31 марта, жители Татарстана могут получить бесплатные юридические консультации. Обратиться к специалистам можно в районах РТ с 8.00 до 15.30 и в самой Казани с 9.00 до 16.30. На вопросы жителей РТ ответят специалисты Фондов пенсионного и социального страхования, минтруда, нотариальной палаты и др.

К юристам можно обратиться по единому телефону — 8800201600 и 8 (843)2381000. Кроме того, можно написать сообщение в месенджер WhatsApp — 8 (987) 205-00-63. Полный список номеров можно посмотреть здесь.

Отметим, что завтра отмечается Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи.

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