В Татарстане среди должников по алиментам 13% составляют женщины

По словам Закирова, в работе у приставов находится 25,2 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Татарстане из общего количества должников по алиментам 13% составляют женщины. И этот показатель является традиционным. Всего же в работе у региональных приставов находится 25,2 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов. Из них порядка четырех тысяч были возбуждены в 2023 году, сообщил на брифинге руководитель главного управления Федеральной службы судебных приставов по республике Анвар Закиров.

Что касается собираемости платежей по алиментов, то, по словам Закирова, в Татарстане с начала 2023 года судебные приставы взыскали уже 388 миллионов рублей, что на 150 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в Татарстане стройкомпанию подозревают в неуплате 244 миллионов рублей налогов.

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