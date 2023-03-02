В Татарстане стройкомпанию подозревают в неуплате 244 миллионов рублей налогов

Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении трех людей из руководства строительной компании, которые уклонились от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, на протяжении трех лет подозреваемые вносили в налоговые декларации и иные документы заведомо ложную информацию. В результате компания не выплатила налоги на общую сумму более 244 миллионов рублей. Обстоятельства произошедшего выясняются, заявила пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Напомним, ранее на руководство ООО «Альфа-Трак» также было заведено уголовное дело за неуплату налогов на 57,7 миллиона рублей.

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