В этом году программа поддержки пройдет в третий раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодежь Татарстана сможет бесплатно получить поддержку для реализации своих проектов от идеи до готового прототипа. В этом им поможет арт-резиденция RE’ACTOR, которая организует образовательную программу, сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

Подобная поддержка в этом году пройдет в третий раз. В этом году программу проведут в онлайн-формате вне зависимости от места проживания участников. Встреча состоится на следующем этапе в творческом глэмпинге, где ребята смогут познакомиться друг с другом.

Отметим, уже открыта регистрация по направлениям фотография, медиа, пластическое искусство, современное искусство, мода и дизайн. Заявки будут приниматься до 30 июня.

Напомним, в Татарстане в 2023 году появятся 13 новых экстрим-пространств для молодежи.

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