В Татарстане в 2023 году появятся 13 новых экстрим-пространств для молодежи

Важным направлением работы Института заключается в создании площадок для молодежного отдыха. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане в 2023 году появятся 13 новых экстрим-пространств для активного отдыха молодежи. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила директор Института развития городов Наиля Зиннатуллина.

Важным направлением работы института является создание площадок для молодежного отдыха. Так, в 29 районах республики уже появились большие и малые экстрим-пространства. В 2023 году их построят еще в 13 районах.

Своей основной задачей институт видит организацию еще 45 подобных пространств, чтобы в каждом районе Татарстана молодые жители могли заниматься экстремальными видами спорта.

Напомним, в Татарстане на капремонт четырех подростковых клубов потратят 100 миллионов рублей.

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