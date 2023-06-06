В парках Казани стартовали бесплатные занятия по дрессировке собак

Занятия подойдут для собак всех возрастов и любой породы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В июне в парках и скверах Казани пройдут бесплатные занятия по дрессировке собак и мастер-классы по аджилити - соревнования, в которых человек ведет собаку через полосу препятствий.

Самих же хозяев научат тому, как обучить питомца основным командам и контролировать его поведение на прогулке. Тренировки стартуют в 19.00 на местах для выгула собак. Для того, чтобы принять участие, необходимо записаться у преподавателя.

Занятия по базовой дрессировке состоятся 6 июня — в парке имени Урицкого, 13 июня — в парке «Крылья Советов», 20 июня — в парке у ДК имени Саид-Галиева, 27 июня — в парке «Континент».

Мастер-классы по аджилити пройдут 8 июня — в парке имени Урицкого, 15 июня — в парке «Крылья Советов», 22 июня — в парке у ДК имени Саид-Галиева, 29 июня — в парке «Континент».

Тренировки пройдут под руководством специалиста по поведению собак Полины Кучеевой. При этом занятия подойдут для питомцев всех возрастов и любой породы, сообщает пресс-служба дирекции парков и скверов Казани.

Ранее стало известно, что в Казани заработает система отслеживания и отлова бездомных собак.

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