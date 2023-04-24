В Казани появится система для отслеживания и отлова бездомных собак

Когда безнадзорное животное будет идентифицировано, информацию передадут в зооцентр
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Казани разработают систему по отслеживанию бездомных собак. Она появится благодаря внедрению в существующие камеры наблюдения. Соответствующий заказ опубликован на сайте госзакупок.
В документации указано, что за 11 миллионов рублей нужно усовершенствовать информационную систему анализа видеопотока, который направляется с камер, установленных по проектам «Безопасный город» и «Безопасный двор». Победителю тендера предстоит создать веб-сервис по отслеживанию бездомных собак и Telegram-бот для формирования заявок на их отлов.
Разработчики должны будут обучить систему отличать бездомную собаку от домашней. Когда безнадзорное животное будет идентифицировано, информацию передадут в зооцентр. Следом собака будет отловлена.
Заказ необходимо будет выполнить до конца текущего года. Деньги на эти цели выделят из республиканского бюджета.
Ранее мы сообщали, что в Тукаевском районе собаки дважды за день напали на людей.
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