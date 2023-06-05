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НовостиОбщество5 июня 2023 12:52

В Казани на озере Кабан построят кафе и пункт проката электрокатамаранов

Пристань появится со стороны перекрестка улиц Шигабутдина Марджани и Ахтямова
Адам САГАЛ
Участок акватории передан компании «Водные просторы» до 2042 года

Участок акватории передан компании «Водные просторы» до 2042 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани на озере Нижний Кабан построят всесезонное кафе с причалом и пунктом проката электрокатамаранов. Участок акватории передан компании «Водные просторы» до 2042 года.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», инвестиции на запуск кампании по развитию летнего отдыха, благоустройство озера и отдыха на катамаранах составят 10 миллионов рублей.

Пристань появится со стороны перекрестка улиц Шигабутдина Марджани и Ахтямова. Позже здесь будет построены кафе и причал.

Ранее мы сообщали, что в Казани на берегу озера Кабан построят 16-этажный офис Газпрома.

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