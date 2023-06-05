Ремонт столовых планируют завершить к середине августа. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани к новому учебному году проведут ремонт еще в 19 школьных столовых. Благодаря этому количество посадочных мест увеличится на 456. Об этом на деловом понедельнике сообщила директор Департамента продовольствия и социального питания города Рима Мухамедшина.

По словам Мухамедшиной, всего к 1 сентябре в столице Татарстана будут работать 164 школьных ресторана. Это 88% от общего количества подобных заведений.

Специалисты отремонтируют столовые, пищеблоки, которые будут работать в формате школьного ресторана. Ход этих работ будут проверять главы районов совместно с сотрудниками департамента.

Отметим, ремонт столовых планируют завершить к середине августа. Средства на эти цели выделяются из бюджета республики по программе реализации бесплатного горячего питания для младших классов. В текущем году было направлено 220 миллионов рублей.

Напомним, в Казани в 2023 году отремонтируют семь школ за 950 миллионов рублей.

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