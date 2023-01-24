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НовостиОбщество24 января 2023 6:17

В Казани в 2023 году отремонтируют семь школ за 950 миллионов рублей

Средства выделят из бюджета Татарстана
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Работы на всех объектах необходимо выполнить до 30 ноября.

Работы на всех объектах необходимо выполнить до 30 ноября.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году в столице Татарстана капитальный ремонт проведут в семи школах. На эти цели из бюджета республики выделят 950 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Согласно техническом заданию, требуется отремонтировать школы №62 и №60 Авиастроительного района, а также общеобразовательные учреждения №№155, 170, 132, 85 и 103 Ново-Савиновского района. В них необходимо провести общестроительные работы с инженерно-техническим обеспечением и установить технологическое оборудование. На выполнение этих задач подрядчику дадут срок до 30 ноября 2023 года.

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