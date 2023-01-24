В Казани в 2023 году отремонтируют семь школ за 950 миллионов рублей

Работы на всех объектах необходимо выполнить до 30 ноября. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году в столице Татарстана капитальный ремонт проведут в семи школах. На эти цели из бюджета республики выделят 950 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Согласно техническом заданию, требуется отремонтировать школы №62 и №60 Авиастроительного района, а также общеобразовательные учреждения №№155, 170, 132, 85 и 103 Ново-Савиновского района. В них необходимо провести общестроительные работы с инженерно-техническим обеспечением и установить технологическое оборудование. На выполнение этих задач подрядчику дадут срок до 30 ноября 2023 года.

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