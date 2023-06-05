Власти Татарстана хотят освободить дачников от налога

Данная льгота является социальной и направлена на развитие некоммерческих образований. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Власти Татарстана хотят освободить садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества от налога. Это касается имущества общего пользования. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Госсовета республики.

Согласно документу, товариществам продлят на 1,5 года возможность освобождения от налогообложения. Это касается СНТ, которые организованы до 1 января 2019 года.

Кроме того, продлят льготы в виде сниженного налога для частных организации социально-культурной сферы. Им до 2025 года предлагают сохранить преференцию в виде уплаты налога в размере 4,55%. А до 2027 года льготы хотят сохранить для газопроводов.

Напомним, в Казани бесплатный проезд в транспорте распространили на детей всех бойцов СВО.

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