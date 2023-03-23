В Казани бесплатный проезд на транспорте распространили на детей всех бойцов СВО

Соответствующие изменения внесли в постановление Исполкома Казани.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В постановление Исполкома Казани, где прописаны меры социальной поддержки детей мобилизованных, внесены изменения.
Теперь право на бесплатный проезд в общественном транспорте имеют несовершеннолетние дети всех участников спецоперации:
- мобилизованных;
- проходящих службу в нацгвардии России;
- бойцов из батальонов «Алга» и «Тимер»;
- добровольцев;
- относящихся к МВД или ФСБ по Татарстану и командированных в зону спецоперации.
Данные льготы будут действовать до 31 мая 2023 года. Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие меры поддержки семей мобилизованных действуют в Татарстане.
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