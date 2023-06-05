В Набережных Челнах капремонт жилых домов планируют завершить к 1 сентября

Утверждается, что капремонт домов в городе выполнен уже на 52%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах капитальный ремонт жилых домов планируют завершить к 1 сентября. В связи с этим строителей попросили отложить отдых и приступить к работе пока погода позволяет, сообщил заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.

По его последним данным, по капремонту домов план выполнен на 52%. Погодные условия позволяют выполнить работы качественно и в срок. Для строителей и выходные дни являются рабочими, а к отдыху можно приступить в период дождей.

Как отметил мэр города Наиль Магдеев, с рабочих необходимо требовать, чтобы все сроки выполнялись. Он напомнил, что был год, когда эти работы начались только в начале июля. В связи с этим приходилось торопиться.

Напомним, в Казани в 2023 году отремонтируют 223 многоквартирных дома.

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