Кроме того, отремонтируют и два объекта культурного наследия. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Казани в 2023 году отремонтируют 223 многоквартирных дома. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана сообщил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

По словам Гиниятуллина, в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах ремонту подлежит 55 домов, в Вахитовском и Приволжском районах - 47 домов, в Кировском и Московском районах - 60 домов. В этих квартирах проживают около 60 тысяч человек.

Кроме того, отремонтируют и два объекта культурного наследия. Речь идет об усадьбе Сухановых и доме на улице Театральной. Также в 54 зданиях заменят 158 лифтов. Сезонные работы планируют завершить до 15 августа, а остальные - до ноября текущего года.

Напомним, в Казани отремонтируют еще несколько памятников жилой архитектуры.

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