В Казани на месяц ограничат движение по улице Рустема Яхина

Причина - работы на канализационном коллекторе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 8 июня в Казани частично перекроют дорогу по улице Рустема Яхина. Здесь будут вестись работы на канализационном коллекторе.

Ограничения продлятся до 17 июля. До этого времени будет закрыта проезжая часть вблизи дома №1 по улице Гаяза Исхаки и возле перекреста с улицей Коротченко, сообщает комитет внешнего благоустройства Казани.

Ранее стало известно, что в Казани ограничат движение по улицам Большая Красная и Толстого.

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