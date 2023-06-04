Пьяный житель Чебоксар напал на полицейских

Инцидент произошел в одном из городских общежитий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В отношении жителя Чебоксар возбудили уголовное дело из-за нападения на сотрудника полиции. Инцидент произошел 4 апреля в одном из городских общежитий.

По версии следствия, в 2 утра полицейские прибыли на вызов по сообщению о нарушении общественного порядка. Подозреваемого не устроили действия сотрудников правоохранительных органов, и тогда он применил насилие в отношении одного из них.

Противоправные действия дебошира удалось пресечь. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего назначена медицинская судебная экспертиза, допрашиваются свидетели.

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