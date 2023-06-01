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НовостиОбщество1 июня 2023 16:30

В Казани ограничат движение по улицам Большая Красная и Толстого

Временные ограничения связаны с реконструкцией участка водопровода
Елена СКВОРЦОВА
Это связано с реконструкцией участка водопровода, сообщили в мэрии города.

Это связано с реконструкцией участка водопровода, сообщили в мэрии города.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани временно ограничат движение по улицам Большая Красная и Толстого. Это связано с реконструкцией участка водопровода, сообщили в мэрии города.

С 10 по 18 июня частично перекроют движение на проезжей части по улице Большая Красная и рядом со сквером имени Льва Толстого. С 15 по 31 июля перекроют часть автомобильной дороги и тротуар на улице Толстого от здания № 67 по улице Большая Красная до дома № 41 по улице Толстого. Такие данные сообщили в исполкоме.

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