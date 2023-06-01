Выпускники ГИТИСа покажут спектакль в музее Е.А. Боратынского

Фото: Екатерина Бахри

Со 2 по 4 июня Музей Е.А. Боратынского (филиал Национального музея РТ) станет одной из площадок проведения фестиваля искусств «Горький +».

Выпускники РИТИ ГИТИС (мастерская Владимира Байчера и Тимофея Сополёва) представят в музее иммерсивный спектакль-бродилку «Дачники» 12+ по одноимённой пьесе (1904) Максима Горького.

Ранее спектакль уже игрался на разных площадках, в том числе музейных. По мнению известного российского театрального критика Павла Руднева, высказанному им после одного из таких показов, «спектакль «Дачники» — ещё одно прекрасное доказательство того, как могут взаимодействовать музей и театр. Это тренд последних нескольких лет в России и на Западе, который очень важен для развития как музейной, так и театральной культуры».

В Казани спектакль пройдёт впервые и в новых для себя интерьерах – старинной усадьбы музея Е.А. Боратынского. Кодой спектакля, по словам его режиссёра Владимира Байчера, стала следующая реплика из пьесы Горького «Дачники»:

«Интеллигенция — это не мы! Мы что-то другое… Мы — дачники в нашей стране… какие-то приезжие люди. Мы суетимся, ищем в жизни удобных мест… мы ничего не делаем и отвратительно много говорим».

Яркая сценическая игра актёров превратится в увлекательное путешествие — одновременно и по интерьерам музея, и по перипетиям судеб, взаимоотношений и страстей героев Горького.