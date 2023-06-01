Минниханов дал старт строительству мечети и храма на территории ДРКБ

Открыть комплекс планируют через год. Фото: Иван Макеев

Раис Татарстана Рустам Минниханов дал старт строительству духовного комплекса «Тихий сад» на территории ДРКБ. Он вместе с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом и муфтием республики Камилем хазратом Самигуллиным заложил капсулы в основании будущего комплекса, сообщает пресс-служба главы региона.

Так, в саду построят мечеть и православный храм. Каждое из зданий будет иметь площадь в 100 квадратных метров. Минниханов предложил соединить эти объекты красивым мостиком, чтобы подчеркнуть единение религий.

- Когда человек имеет какие-то проблемы, он ищет, куда может пойти и найти успокоение своей души. Здесь будут созданы все условия, - пояснил глава республики.

Отметим, идея о строительстве мечети и храма принадлежит пациентам. Открыть комплекс планируют через год.

Напомним, в Казани Соборную мечеть могут построить на воде.

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