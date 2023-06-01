В Казани демонтируют еще 18 незаконно установленных торговых объектов

Владельцы должны убрать эти объекты до 5 июня. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани демонтируют еще 18 незаконно размещенных и самовольно установленных торговых объектов. Речь идет о павильонах, летней веранде и автофургоне. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Согласно постановлению, владельцы должны убрать эти объекты до 5 июня, в ином случае их демонтируют принудительном порядке до 3 сентября. Речь идет о торговых павильонах на улицах Вишневского, Баумана, Липатова, автофургоне у дома №45 по улице Мира и летней веранде около дома №131д по улице Гарифьянова.

Кроме того, сносу подлежит забор у дома №28 по улице Гарифьянова. Его должны убрать до 9 июня, либо его демонтируют принудительно до 20 августа.

Напомним, в Казани снесут еще девять незаконно установленных торговых объектов.

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